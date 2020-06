La Juventus sta cercando di liberarsi in tutti i modi di Bernardeschi, offerto al Napoli

Come riporta questa mattina Tuttosport, la possibilità che Arek Milik vesta la maglia della Juventus c’è, ma nulla è stato definito: “La possibilità è concreta, ma non ancora scontata. Paratici un tentativo lo effettuerà. Aurelio De Laurentiis, senza prolungamento, intende cedere il 26enne polacco e non ha preclusioni nei confronti degli storici rivali. A patto di incassare 40 milioni in contanti. Tanti in generale per un giocatore a meno di un anno dallo svincolo e in modo particolare per questo primo mercato post Covid.

Ecco perché, al netto di inserimenti (Arsenal e Atletico) o di addio nel 2021 a parametro zero, la Juventus proverà a tentare il Napoli con qualche scambio. La chiave potrebbe essere Federico Bernardeschi, apprezzatissimo da Rino Gattuso. Ma oggetto di valutazione saranno anche i vari Cristian Romero (juventino in prestito al Genoa), Daniele Rugani e Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari)”.