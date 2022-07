Sentite Bernardeschi: “Ho vinto l’Europeo da protagonista. Alla Juve penalizzato dai cambi allenatore”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Bernardeschi, fresco di trasferimento al Toronto, ha parlato dei suoi anni alla Juventus e sulla vittoria dell’Europeo: “Nei cinque anni di Juve ho vissuto momenti difficili. È vero che nell’anno con Pirlo ho avuto poca continuità per il suo stile di gioco, al quale non riuscivo ad adattarmi, ma nella Juve ho giocato moltissimo. Mi sono sempre guadagnato il mio spazio. Chiaramente ci sono sempre momenti duri, ma li ho superati sempre a testa alta. Proprio nella stagione con Pirlo, la peggiore della mia carriera, sono riuscito a vincere gli Europei da protagonista. Quando ci sono diversi cambi di allenatore diventa tutto più difficile. Forse questo mi ha penalizzato, ho anche cambiato ruolo tante volte. Ma non ho rimpianti, mi sono trovato bene con tutti gli allenatori, incluso Pirlo, col quale ho un bellissimo rapporto”.