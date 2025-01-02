Sentite Bernardeschi: "Presi la 10 della Fiorentina, è un peso non facile da portare"

Bernardeschi sulla maglia numero 10

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “La maglia numero 10? Mi piace Yildiz, che ha solo 19 anni e indossa già una maglia pesantissima ma senza farsi schiacciare. La dieci non è facile da portare, anche io la presi a Firenze. Kenan ha la testa per diventare un simbolo del nuovo corso. La Juventus? Viene da un pareggio con la Fiorentina, perciò avrà voglia di riscattarsi”.

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