Bernardeschi ricorda l’esordio di Chiesa con la Fiorentina: “Gli dissi ‘mi prendo io la responsabilità’”

L’ex calciatore viola Bernardeschi è tornato sull’esordio in maglia viola di Federico Chiesa, e ha raccontato le parole che gli disse

L’ex calciatore della Fiorentina, Federico Bernardeschi, è intervenuto al Festival dello Sport a Trento, e, tra gli argomenti trattati, ha parlato anche di due ex viola, Federico Chiesa e Vincenzo Italiano, suo attuale allenatore al Bologna:

"Avete preso il mio fratello minore. A Fede voglio davvero bene come ad un fratello. Non è facile dirlo, ma quello che ha detto di me, io l'ho fatto con il cuore aperto verso di lui. Se lo merita, se lo meritava e se lo meriterà ancora. Lui è un giocatore di un talento pazzesco. Ricordo l'esordio contro la Juve a Torino, con la Fiorentina. Gli dissi: 'Stai tranquillo, gioca, sei forte, non serve che io ti dica altro. Non ti preoccupare per il resto, mi prendo io le responsabilità se serve’”.

Che allenatore è Italiano?

"Un martello, molto diretto, tosto. Uno che dà tanto. Lo devi seguire, devi imparare a conoscerlo ed a stargli dietro. Se poi lo fai, i frutti vengono fuori”. Lo riporta tuttomercatoweb.com