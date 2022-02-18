Bernardeschi si permette anche di chiedere 5 milioni all'anno alla Juventus, offerto a Inter e Milan

Non è andata bene l'esperienza alla Juventus per Federico Bernardeschi, la società bianconera non vuole rinnovargli il contratto

game slot gacor terbaik Come riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, Federico Bernardeschi è stato offerto nelle scorse settimane a Milan e Inter a parametro zero. Tuttavia, non ha scaldato più di tanto le due milanesi a game slot gacor terbaik causa della richieste d'ingaggio: l'esterno ex Fiorentina chiede un ingaggio da 4.5 milioni netti all'anno più bonus. Richieste ritenute eccessive dai due club. La Juventus, si legge, a dicembre aveva proposto 3 milioni più bonus per il prolungamento del contratto, che scade a giugno 2022.

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