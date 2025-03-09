Bernardeschi esalta Kean: "Forte e veloce, caratteristiche che lo rendono micidiale. Ricorda Lukaku"

Durante l'intervista concessa a Il Mattino, l'ex calciatore della Fiorentina ora al Toronto, Federico Bernardeschi, ha così parlato di Moise Kean: "Quando Moise è andato a Firenze dicevo a tutti che a...

Durante l'intervista concessa a Il Mattino, l'ex calciatore della Fiorentina ora al Toronto, Federico Bernardeschi, ha così parlato di Moise Kean: "Quando Moise è andato a Firenze dicevo a tutti che avrebbe fatto dai 15 ai 20 gol. È un giocatore forte. Quando è arrivato alla Juventus c’era una concorrenza di livello assoluto in attacco ed era normale giocasse poco. Se gli dai spazio e fiducia vengono fuori le sue qualità: forza e velocità, che messe insieme lo rendono micidiale. Per certi versi mi ricorda Lukaku. Meno strapotere fisico, ma è quel tipo di giocatore lì. Il gol te lo fa di forza, di rabbia, di velocità".