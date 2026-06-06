Sentite Chiesa: “Ci tengo alla Fiorentina, non me la sarei mai immaginata così in basso”

“La scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. Paratici? Un grande dirigente”

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham.

Ripeto: voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell'ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Sono aperto a tutto, l'importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve”.