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Sentite Chiesa: “Ci tengo alla Fiorentina, non me la sarei mai immaginata così in basso”

“La scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. Paratici? Un grande dirigente”

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2026 09:06
Sentite Chiesa: “Ci tengo alla Fiorentina, non me la sarei mai immaginata così in basso” -
Rassegna Stampa
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Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham.

Ripeto: voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell'ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Sono aperto a tutto, l'importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve”.

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