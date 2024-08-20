Si avvicina la cessione di Nico alla Juve? Di Marzio: "Contatti in corso tra Chiesa e il Barcellona"

La Juventus può fare cassa con la cessione di Chiesa e tornare con forza sul mercato in entrata e su Nico Gonzalez

Federico Chiesa non fa parte dei progetti della Juventus e lo ha ribadito anche Thiago Motta nella conferenza stampa prepartita per il Como. Sull'attaccante italiano è infatti concreta la possibilità estera: su di lui non c'è solo il Chelsea ma anche il Barcellona. Confermate dunque le indiscrezioni del quotidiano spagnolo Sport. L'agente del giocatore, Fali Ramadani, ha infatti avviato dei contatti con il Barcellona e questa soluzione è praticabile solo se poi si andrà a trovare l'intesa con la Juventus (non sono previste contropartite). Come raccontato, le soluzione italiane per Chiesa sono al momento poco concrete rispetto alle possibilità estere. Sarà dunque da capire cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto, l'agente del giocatore si è mosso anche con il Barcellona e sta trattando. Bisognerà poi vedere se si troverà l'accordo con la Juventus per la cessione dell'attaccante della Nazionale. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

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