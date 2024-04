Chiesa ha smaltito l’influenza ed è tornato ad allenarsi in gruppo, ci sarà per Juventus-Fiorentina

Arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri in vista della sfida tra Juventus e Fiorentina, in programma questa domenica alle 20:45 allo Stadium di Torino. Infatti, l’ex di turno Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa questa mattina, dopo aver smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a saltare la seduta di giovedì. Dunque, la presenza dell’attaccante bianconero non è più in discussione, visto che sarà regolarmente a disposizione del mister livornese, il cui obiettivo è di tornare alla vittoria in campionato. Dal canto suo, Chiesa cercherà di segnare il suo primo gol contro la Fiorentina, proprio come l’altro ex viola Dusan Vlahovic. Lo riporta Sky Sport.

