Romano: “La priorità di Chiesa è quella di tornare in Italia, alcuni club si sono già informati”

Dopo le intervista di ieri di Federico Chiesa oggi Fabrizio Romano che tramite il proprio profilo X ha rilasciato un aggiornamento sulla sua situazione di mercato. Queste le sue parole:

“La priorità di Federico Chiesa per questa sessione estiva di calciomercato è quella di tornare in Italia. Chiesa ama il Liverpool, ma il poco tempo a disposizione per giocare rappresenta un problema e i club italiani hanno avviato contatti per essere informati sulle possibili condizioni dell’accordo”

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025