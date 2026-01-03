La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno di Chiesa dopo l’esperienza flop al Liverpool

Un nuovo ballo con la Signora, anche per chiudere il cerchio dopo l’addio dalla porta secondaria dell’estate 2024. Federico Chiesa non vuole lasciare a tutti i costi il Liverpool, dove non è titolare ma sta comunque giocando di più rispetto alla passata stagione, però alla Juventus ha lasciato tanti amici e tornerebbe volentieri se entro la fine del mese si creassero le condizioni giuste. Gli aspetti tecnici si intrecciano ai sentimenti. Fede non avrebbe divorziato dalla Juventus un anno e mezzo fa, quando si trovò fuori dal progetto della coppia Thiago Motta-Giuntoli e di fatto imbarcato su un aereo per l’Inghilterra negli ultimi giorni del mercato estivo. Così l’idea di riscrivere il finale della sua storia in bianconero è uno scenario che affascina l’azzurro. Chiesa cerca una scintilla per tornare il Fede originale nel 2026 e il bis a Torino potrebbe diventare la più classica delle opportunità inaspettate.

L’ex bianconero non forzerà la mano con i Reds, ma in questo momento non si preclude nessuna possibilità. Nemmeno quella di un eventuale bis in prestito a Torino. A maggior ragione in caso di permanenza ad Anfield di Momo Salah dopo la Coppa d’Africa o di nuovi arrivi in attacco. Non c’è ancora una trattativa tra Juventus e Liverpool. I segnali bianconeri, però, sono arrivati anche in Inghilterra e non sono stati accolti con indifferenza. Chiesa è stimolato dal livello della Premier League, ma finora tra campionato, Champions e Coppa di Lega ha giocato complessivamente 404 minuti. Poco per chiunque e soprattutto per un giocatore del livello dell’ex attaccante juventino. Chiesa sfrutta ogni secondo per mettersi in luce, tanto da essere amato dal pubblico di Anfield. Se gli spazi al Liverpool sono ridotti, a Torino ha tanti ricordi positivi e molte persone che lo stimano tuttora. Il ribaltone tecnico-societario degli ultimi mesi ha di fatto azzerato la Juventus da cui è stato messo alla porta. Chiesa, in caso di avventura bis, in bianconero non troverebbe più Thiago Motta e l’ex dt Cristiano Giuntoli, bensì Luciano Spalletti e Giorgio Chiellini.

Il tecnico di Certaldo ai tempi della Nazionale aveva definito Federico «il Sinner del calcio italiano» e l’ex capitano è stato compagno di Chiesa alla Juventus e nel trionfo all’Europeo. Spalletti riabbraccerebbe volentieri il figlio d’arte, una carta di qualità impiegabile in più posizioni: un po’ alternativa alla stellina Kenan Yildiz sulla sinistra, un po’ uomo di fascia a destra ma anche “falso nove”. Dove finiscono gli aspetti tecnico-tattici, cominciano quelli gestionali. Chiesa al top è uno che in campo dà la scossa e cambia le partite e sarebbe anche un rinforzo di gennaio pronto subito. L’ex Fiorentina conosce Spalletti, il mondo Juve e ovviamente il campionato italiano. I tempi di ambientamento sarebbero azzerati. Un aspetto tutt’altro che secondario nelle valutazioni di Chiellini, Comolli e del nuovo ds Marco Ottolini. La Gazzetta dello Sport