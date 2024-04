I più preziosi in Serie A che sono passati dalle giovanili della Fiorentina: l’11 oggi varrebbe 105.1 mln

Transfermarkt ha effettuato uno studio per scovare gli 11 giocatori di Serie A che sono passati dalle giovanili della Fiorentina con il valore più alto. La formazione sarebbe un 4-3-3, in porta il titolare è Gollini del Napoli con un valore di 4.5 milioni di euro. La difesa a quattro vede Ranieri (ancora in forza alla Fiorentina) che vale 5 milioni e Mancini della Roma (20 milioni) che occupano i posti dei due centrali; mentre i due terzini sono entrambi ex: D’ambrosio (1 milione) in forza al Monza e Venuti (1.5 milioni) del Lecce. A centro campo due adattati, Pierozzi, 1,6 mln (momentaneamente in prestito alla Salernitana dalla squadra viola) e Kayode con un valore attuale di 15 milioni di euro. In mezzo al campo Castrovilli valutato 8 milioni. In attacco Sottil (6.5 mln ancora in forza alla Fiorentina) e Chiesa (40 milioni di euro alla Juventus di Allegri) dietro a Caso valutato 2 milioni di euro, punta centrale del Frosinone. Un totale di 105.1 milioni di euro per gli undici giocatori di Serie A che hanno indossato la maglia viola durante gli anni delle giovanili che hanno attualmente il prezzo più alto. Assenti importanti Zaniolo (perché appena passato al Galatasaray) e Vlahovic (perché la Fiorentina lo comprò per la prima squadra, anche se spesso ha giocato con la Primavera).

