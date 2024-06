Chiesa suona la carica: “Sono tornato, voglio stare tra i più forti al mondo e lo farò con l’Italia come ad Euro 2020”

Ha parlato oggi al sito della Uefa Federico Chiesa, quasi alla vigilia del match d’esordio degli Azzurri contro l’Albania: “Da sabato parte un nuovo torneo e dovremo affrontare nuove sfide contro squadre molto forti. Sto bene, ho recuperato dal mio infortunio e sono pronto a giocare per l’Italia che è sempre un orgoglio per me. Siamo un bel gruppo e abbiamo un grande mister, dobbiamo sempre seguirlo e proporre il calcio che ci chiede. Dopo Euro 2020 avevo l’obbiettivo di entrare tra i top al mondo, ma poi sono stato tanto fermo e ho dovuto recuperare. Devo dire che è stata dura ma ora sto bene, mi sono preparato per guidare l’Italia e voglio ripetere Euro 2020, voglio dimostrare di che pasta sono fatto”.