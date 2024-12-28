Dalla Francia: "Fiorentina su Chiesa in prestito. Vuole tornare in Italia ed è in cerca di spazio"
Chiesa vuole tornare in Serie A: Juventus, Napoli e Fiorentina pronte a contenderselo in prestito
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 16:09
Dopo una breve parentesi in Premier League, Federico Chiesa potrebbe fare ritorno in Italia. Secondo il giornalista di FootMercato, Valentin Feuillette, diversi club sarebbero interessati ad acquisirlo in prestito. Tra questi figurano Juventus, Napoli e Fiorentina, con i viola che potrebbero provare a riportarlo a Firenze al termine della sua esperienza a Liverpool.
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