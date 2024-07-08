Che brutta fine quella di Chiesa, lo vuole solo la Roma ma lui aspetta la Premier League

Federico Chiesa non è più nei piani della Juventus e adesso l'ex giocatore della Fiorentina deve trovarsi una nuova squadra

Sono ore di riflessione per Federico Chiesa e lo staff che gli gira intorno, da papà Enrico all’agente Fali Ramadani: sul tavolo c’è l’offerta della Roma, con le riflessioni che l’azzurro si sta portando dietro. Tra il club giallorosso e la Juventus l’accordo di massima è già stato trovato e in ogni caso non sarebbe un problema perché le cifre sono quelle di cui si parla già da qualche giorno: un’operazione da 25 milioni che consentirebbe ai bianconeri di generare comunque un impatto economico positivo sul bilancio.

Cosa manca? La decisione di Chiesa, che potrebbe pure arrivare a breve, anche se i dubbi sul futuro restano. Non tanto sulla destinazione: Roma è una grande piazza e l’intesa con Daniele De Rossi sarebbe subito eccellente. E non è nemmeno detto che non disputare la Champions League possa essere un problema davvero insuperabile, anzi. Piuttosto Fede aspetta di capire se davvero non ci sia altra strada, magari dalla Premier League, evidenzia oggi Tuttosport.

La Juve chiede a Chiesa, che è sotto contratto fino al 2025, una risposta, possibilmente in tempi brevi. Anche perché dall’altra parte c’è chi aspetta. Non tanto chi andrà a prendere il posto dell’azzurro a livello di ruolo: l’operazione per Jadon Sancho sarebbe in prestito e, in attesa di trovare la formula vincente per tutti, non richiederebbe l’immediato utilizzo di ingenti risorse economiche per completare l’affare.

DALLINGA NOME GIUSTO PER L'ATTACCO DELLA FIORENTINA? IL SUO PROFILO

https://www.labaroviola.com/dallinga-e-il-nome-giusto-per-dare-un-centravanti-forte-alla-fiorentina-il-profilo-giusto-per-palladino/260043/