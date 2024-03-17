Lite in campo tra Vlahovic e Chiesa in Juve-Genoa: il serbo si arrabbia, il compagno risponde a tono

Attimi di tensione in Juventus-Genoa, arriva la lite in campo tra i due ex viola Vlahovic e Chiesa dopo l'occasione sfumata

Attimi di tensione al termine del primo tempo di Juventus-Genoa. I protagonisti dell'episodio di campo sono i due ex viola Chiesa e Vlahovic dopo un'occasione da gol che non ha concretizzato il vantaggio per i bianconeri. Il centravanti serbo si è avvicinato al limite dell’area di rigore, provando poi a servire il compagno, il quale però non ha interpretato bene la manovra offensiva, lasciando sfilare la sfera al di là della linea di fondocampo. Il numero 9 ha tirato un'occhiataccia verso Chiesa, scatenando la reazione di quest'ultimo, che ha risposto a tono al compagno di squadra.

EX ALLENATORE BELOTTI: “FIRENZE PERFETTA PER LUI. IL GALLO MERITA LA NAZIONALE”

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