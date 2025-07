Il Liverpool partirà per una tournèe estiva in Asia, e tra i 29 giocatori convocati non figura l’ex viola Federico Chiesa, ormai ai margini del progetto di Arne Slot. Come spiega Sky Sport, il giocatore dovrà a questo punto pensare a cosa fare per risollevare la sua carriera: molte squadre in Italia cercano un esterno. Chiesa, dal canto suo, percepisce un ingaggio importante che può spaventare le possibili società interessate.