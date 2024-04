Chiesa: “Sento molto la partita contro la Fiorentina, tanti bei ricordi a Firenze. Sarà una guerra”

Dopo il 2-0 rifilato dalla Juventus alla Lazio in Coppa Italia, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Qualche scoria nel primo tempo, dopo il gol vi siete sciolti?

“Già ad inizio ripresa siamo entrati in campo in maniera più determinata, volevamo il risultato, cosa che non è avvenuto in questi ultimi due mesi. Sono contento della prestazione ma c’è da ricordarsi che questa era la Coppa Italia. Ripenseremo alla Coppa Italia tra un mese, adesso c’è da pensare al campionato e a rimettere le cose a posto”.

Ora la Fiorentina?

“Sì, per me è una partita molto sentita. Ho tanti bei ricordi a Firenze, ma la Fiorentina verrà qua per fare una grande giustamente perché anche lei giustamente vuole provare a fare qualcosa per il suo campionato quindi sarà una guerra, una battaglia ma Juventus-Fiorentina è sempre così”.

Come ti senti in questo periodo?

“Stasera dal secondo tempo dobbiamo prendere tanto di buono, spoprattutto per la squadra in generale e per aver dimostrato che possiamo uscire da questo periodo però dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto stasera e portarlo in campionato sennò non è servito a nulla”.

Cosa è successo in questi due mesi?

“Dopo la partita contro l’Inter, anzi forse dall’1-1 contro l’Empoli ci ha lasciato l’amaro in bocca e siamo andati a San Siro abbiamo perso e abbiamo capito che il treno per lo Scudetto era passato ma non era così. Abbiamo sbagliato come squadra, come giocatori, abbiamo provato in qualsiasi modo ad uscire da questo periodo ma i risultati non sono arrivati come nel girone di andata e questo alla Juve poi pesa tantissio, perché se non arrivano i risultati le critiche sono giuste”.

Questa stagione la giudicherai positiva se…?

“Positiva se entriamo in Champions League e vinciamo la Coppa Italia”.

