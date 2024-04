Aquilani: “Le voci su di me allenatore della Fiorentina non mi distraggono. Ho legame con chi è a Firenze”

Alberto Aquilani, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra contro il Palermo, queste le sue parole sulle voci che lo vedono come possibile nuovo allenatore della Fiorentina: “Le voci sulla Fiorentina non mi distraggono, a Firenze sono stato bene, ho raggiunto risultati importanti e istaurato un legame importante con chi ci lavora. Il mio focus è lavorare qui e finire il campionato nel migliore dei modi. A fine anno tireremo una riga. La società può anche mandarmi via se le prestazioni non saranno all’altezza, ma la stima è reciproca tra me e i vertici della società che mi hanno dimostrato sostegno per tutto il campionato”.

