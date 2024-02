L’avventura di Chiesa in bianconero è al capolinea, la Juve vuole cederlo per rinforzare la rosa in estate

L’inseguimento della Juventus non è finito. Sfumata una rincorsa all’Inter, alla Continassa ne progettano un’altra in vista della prossima stagione. Il ritorno nell’Europa che conta e la possibilità di qualificarsi al ricco Mondiale per club 2025 daranno una bella spinta alla Signora. Ma per finanziare il mercato sarà comunque necessario qualche addio. Tra gli 80-100milioniprevisti dalla Super Champions e gli eventuali 50 milioni dell’accesso al Mondiale, già ufficiale in caso di eliminazione di Lazio e Napoli con Bayern e Barcellona, i bianconeri contano di racimolare un tesoretto dalle cessioni. Febbraio non è ancora tempo di certezze. Ma la sensazione, a giudicare da spifferi, movimenti e contratti, è che in questo momento siano diversi i potenziali indiziati a essere sacrificati in nome del bilancio e della campagna acquisti .Attenzione a Matias Soulé e a Federico Chiesa, per esempio. L’argentino e l’azzurro potrebbero essere alternativi, ma anche no: tutto (o quasi) dipenderà dall’entità delle offerte che arriveranno alla Juventus. Incassi che potrebbero agevolare la corsa del d.t. Cristiano Giuntoli ai principali obiettivi: da Teun Koopmeiners (Atalanta) a Lewis,Ferguson (Bologna), da Albert Gudmundsson (Genoa) a Felipe Anderson, in odore di svincolo dalla Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

LE PAROLE DI PRADE’