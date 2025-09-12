Arne Slot su Chiesa: "Brutto escludere qualcuno dalla Champions, Chiesa non era felice della mia scelta"

Il tecnico del Liverpool Arne Slot parla dell'esclusione di Federico Chiesa dalla lista dei convocati in Champions.

La stagione di Federico Chiesa al Liverpool sembrava partita bene con il gol vittoria segnato contro il Bournemouth, ma subito dopo è arrivata una brutta batosta per l'ex esterno della Fiorentina: il giocatore è stato escluso dalla lista dei partecipanti alla Champions League dal tecnico dei Reds. Proprio su questo tema ha risposto il mister Arne Slot in conferenza stampa: "Escludere qualcuno da una lista è una delle decisioni più brutte per un allenatore. A Federico ho spiegato le mie ragioni e ovviamente non era contento, ma spero che sia stato comprensivo. Subito dopo ha risposto molto bene in allenamento e dando piena disponibilità per campionatoe coppe nazionali: questo conta più delle parole"