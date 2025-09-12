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Arne Slot su Chiesa: "Brutto escludere qualcuno dalla Champions, Chiesa non era felice della mia scelta"

Il tecnico del Liverpool Arne Slot parla dell'esclusione di Federico Chiesa dalla lista dei convocati in Champions.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2025 20:28
Arne Slot su Chiesa: "Brutto escludere qualcuno dalla Champions, Chiesa non era felice della mia scelta" -
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La stagione di Federico Chiesa al Liverpool sembrava partita bene con il gol vittoria segnato contro il Bournemouth, ma subito dopo è arrivata una brutta batosta per l'ex esterno della Fiorentina: il giocatore è stato escluso dalla lista dei partecipanti alla Champions League dal tecnico dei Reds. Proprio su questo tema ha risposto il mister Arne Slot in conferenza stampa: "Escludere qualcuno da una lista è una delle decisioni più brutte per un allenatore. A Federico ho spiegato le mie ragioni e ovviamente non era contento, ma spero che sia stato comprensivo. Subito dopo ha risposto molto bene in allenamento e dando piena disponibilità per campionatoe coppe nazionali: questo conta più delle parole"

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