Sentite Braglia: “La Fiorentina è la squadra ideale per Chiesa, non è adatto per Gasperini”

Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Tra i temi affrontati c’è anche quello che riguarda Federico Chiesa il quale ha voglia di tornare in Serie A. Queste le sue parole:

Federico Chiesa, quale la squadra ideale in Serie A?

“Non so se la Roma e Gasp siano quelli adatti. Gasperini ti rigenera ma bisogna vedere come sta fisicamente Chiesa. Serve un allenatore che gli dia fiducia e non lo sprema troppo fisicamente. Quindi Milan o Fiorentina”.