Labaro Viola

La parabola discendente di Chiesa: da titolare inamovibile della Juventus a merce di scambio per finanziare gli affari

L'ex attaccante della Fiorentina sarebbe pronto a lasciare la Juventus per volare nella Capitale dal suo estimatore De Rossi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2024 20:30
La parabola discendente di Chiesa: da titolare inamovibile della Juventus a merce di scambio per finanziare gli affari - Foto Gazzetta dello Sport
Foto Gazzetta dello Sport
Calciomercato
Juventus
Roma
Chiesa
Condividi

La Juventus aveva fatto follie per lui per strapparlo alla Fiorentina e farne un titolare della squadra del futuro, ma ora tutto è cambiato. Infatti, dopo una stagione altalenante ed un Europeo da dimenticare come per tutti gli azzurri del resto, Chiesa potrebbe lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato. Il figlio d'arte, che era andato a Torino per vincere, sarebbe uno dei "sacrificabili" per costruire la nuova Juventus. La società bianconera chiederebbe una cifra intorno ai 30 milioni per privarsene, una minusvalenza rispetto ai 50 poco più del suo acquisto. La Roma di De Rossi è sullo sfondo pronta a convincerlo ad accettare una nuova avventura in giallorosso.

Fonte: Tuttosport

https://www.labaroviola.com/amoruso-iniziare-con-due-neopromosse-non-e-facile-chi-si-deve-salvare-deve-andare-forte-da-subito-per-fare-piu-punti-possibili/259603/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok