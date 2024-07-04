La parabola discendente di Chiesa: da titolare inamovibile della Juventus a merce di scambio per finanziare gli affari

L'ex attaccante della Fiorentina sarebbe pronto a lasciare la Juventus per volare nella Capitale dal suo estimatore De Rossi

La Juventus aveva fatto follie per lui per strapparlo alla Fiorentina e farne un titolare della squadra del futuro, ma ora tutto è cambiato. Infatti, dopo una stagione altalenante ed un Europeo da dimenticare come per tutti gli azzurri del resto, Chiesa potrebbe lasciare i bianconeri già in questa sessione di mercato. Il figlio d'arte, che era andato a Torino per vincere, sarebbe uno dei "sacrificabili" per costruire la nuova Juventus. La società bianconera chiederebbe una cifra intorno ai 30 milioni per privarsene, una minusvalenza rispetto ai 50 poco più del suo acquisto. La Roma di De Rossi è sullo sfondo pronta a convincerlo ad accettare una nuova avventura in giallorosso.

Fonte: Tuttosport

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