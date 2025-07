Cm.com: “Chiesa vuole tornare in Italia, ha rifiutato il Fenerbahce. Potrebbe andare all’Atalanta”

Federico Chiesa lascerà il Liverpool nelle prossime settimane. La decisione oramai è presa, la scelta di Arne Slot di escluderlo dalla tournée dei Reds in Asia è solo la conferma, l’ex Juventus non rientra nei piani e sarà ceduto prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato. Sbarcato ad Anfield nell’estate del 2024 per circa 15 milioni di euro, a causa degli infortuni e delle gerarchie ben definite in attacco, il prodotto del settore giovanile della Fiorentina ha fatto fatica a trovare spazio, segnando solo 2 gol in 466′, spalmati in 14 presenze, considerando tutte le competizioni. Numeri da riserva, status che Chiesa non può più accettare. Nell’anno che (si spera) porta al Mondiale, vuole giocare con continuità, per questo lascerà la Premier League dopo solo una stagione. Il Liverpool per lasciarlo partire vorrebbe rientrare dell’investimento fatto dodici mesi fa, ma con la deadline che si avvicina potrebbe fare uno sconto ai 15 milioni di euro richiesti.

La volontà di entrambe le parti è quella di salutarsi definitivamente, di escludere una cessione in prestito. Su Chiesa va registrato l’interesse del Fenerbahçe di Mourinho, ma la Turchia e la Superlig al momento non scaldano il giocatore, che ha messo in cima alla lista delle preferenze il ritorno in Italia, in Serie A. In un club nel quale possa tornare a essere protagonista, che gli possa garantire continuità e fiducia. Oltre ovviamente a uno stipendio da top player. Da questo punto di vista potrebbero nascere i problemi. Chiesa in Inghilterra guadagna circa 7 milioni di euro netti, troppi per tutti i club di Serie A, anche di prima fascia. Per tornare in Italia deve abbassarsi l’ingaggio, anche perché chi lo apprezza è consapevole di quelli che sono stati i suoi problemi fisici negli ultimi anni. Sulla sua cartella clinica ci sono l’infortunio al legamento crociato anteriore subito nel gennaio 2022 e diversi problemi di natura muscolare, che hanno rallentato la sua definitiva consacrazione.

Il talento non si discute, quando è stato in condizione Chiesa ha dimostrato di essere un valore aggiunto, un top player, ma portarlo in Italia, a certe cifre, potrebbe essere un rischio. A condizioni economiche favorevoli, invece, Chiesa potrebbe rappresentare una scommessa vincente. A oggi il suo nome è finito sul taccuino di Atalanta, in caso di partenza di Lookman, Roma, Napoli, che cerca un esterno d’attacco dopo la scelta di Ndoye di preferire la Premier League e il Nottingham Forest, e Milan. Le ultime due sarebbe piazze molto gradite all’ex Juventus, che conosce Conte e soprattutto Allegri. Il Milan, al quale è stato proposto, per il momento osserva. Un eventuale arrivo di Chiesa è legato alle cessioni di Okafor e Chukwueze e non rappresenta a oggi una priorità. Lo scrive Calciomercato.com