Sentite la Gazzetta dello Sport: “Vlahovic e Chiesa aspettano la Fiorentina belli carichi”

Nella serata di ieri, la Juventus di Massimiliano Allegri ha battuto la Lazio di Tudor 2 a 0 grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. L’ambiente bianconero sembra resuscitato dopo un periodo di crisi nera e la prossima gara del campionato è quella tra i bianconeri e la Fiorentina. La Gazzetta della Sport avverte così la squadra di Italiano: “La Juve ha ritrovato i suoi due totem, Chiesa e Vlahovic, che non segnavano in tandem dalla prima del ritorno e aspettano, domenica, la loro ex, la Fiorentina, belli carichi. Anche in campionato, visti i punti sperperati e il Bologna che avanza, conterà solo vincere“.