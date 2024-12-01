Già finita l'esperienza fallimentare di Chiesa in Premier? La Repubblica: "Ci pensa il Napoli"

Federico Chiesa, attaccante classe 1997 del Liverpool, secondo quanto riportato da Repubblica potrebbe presto tornare in Italia. L'ex attaccante della Juventus non si è ambientato al meglio in Premier...

Federico Chiesa, attaccante classe 1997 del Liverpool, secondo quanto riportato da Repubblica potrebbe presto tornare in Italia. L'ex attaccante della Juventus non si è ambientato al meglio in Premier League, dove, fin qui, ha giocato pochissimo sotto la guida di Arne Slot: per il classe 1997, per ora si contano 3 gettoni, per un totale di soli 78 minuti in campo, e un assist.

Secondo Repubblica, a pensare all'ex Juventus e Fiorentina sarebbe soprattutto il Napoli, che, soprattutto in vista della prossima stagione, potrebbe presentare un'offerta ai Reds, viste anche le grandi difficoltà a trovare un accordo con Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo di contratto.

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