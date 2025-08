“Chiesa a Firenze si rilancerebbe, Vlahovic ha limiti tecnici evidenti, al Milan non serve”

Massimo Orlando, ex centrocampista e oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com parlando di due ex viola oggi al centro del mercato: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Sul futuro di Chiesa, Orlando ha lanciato una suggestione:

“Ho un debole per lui. Non credo che i problemi che ha avuto siano di natura fisica, adesso avrebbe solo bisogno di ritrovare il campo”, ha spiegato.

“Ha rifiutato l’Atalanta? Non c’è più Gasperini… Una squadra come la Fiorentina potrebbe pensarci, ma anche la Roma; puntano ai primi quattro posti e potrebbero farlo rimettere in gioco, con un abbassamento dell’ingaggio”.

Più netto invece il giudizio su Vlahovic, spesso accostato al Milan nelle ultime settimane:

“Al Milan non serve veramente. Tolti quei sei mesi visti alla Fiorentina, ha mostrato dei forti limiti soprattutto sulla tecnica. Nel calcio di Allegri non è la priorità, però non so quanto possa dare in più. E di certo il suo contratto non lo aiuta”.

Due ex gigliati, due percorsi diversi, ma entrambi con un futuro ancora da scrivere.