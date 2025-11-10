Ceccarini: “La Fiorentina a gennaio vuol prendere difensore e centrocampista per salvare la stagione”

Intervenuto a Zona Mista, il programma del lunedì sera in onda su Rtv38, il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto sul mercato di gennaio in casa Fiorentina.

“La Fiorentina vuol prendere un difensore e un centrocampista nella sessione invernale. Serviranno rinforzi per cercare di salvare la stagione. Serve un mediano d’intensità, io prenderei Weston McKennie, centrocampista della Juventus in scadenza di contratto a giugno 2026. È un profilo che mi piace ma Spalletti lo sta utilizzando con continuità”

Non solo centrocampo: la Fiorentina guarda anche all’estero per rinforzare la retroguardia e Ceccarini fa due nomi.

“Per la difesa ci sono due calciatori interessanti all’estero: si tratta di Yerson Mosquera (classe 2001) del Wolverhampton e Zeno Van den Bosh (2003) dell’Anversa, due difensori che potrebbero puntellare un reparto in questo momento in difficoltà”