Queste le parole di Rocco Commisso sul mercato invernale: “Ho dato il via libera di fare investimenti per il futuro. Non voglio giocatori per sei mesi, voglio giocatori a lungo termine soprattutto se investiamo soldi, dobbiamo prepararci per l’anno nuovo ed essere più forti di questa squadra. Come sapete a gennaio è un mercato particolare e dobbiamo guardare dentro la squadra e trovare giocatori funzionali, dobbiamo trovarne per adesso e per la prossima stagione. Stiamo parlando con agenti, ed abbiamo a disposizione vari giocatori e stiamo andando avanti. Accettate il fatto che in due tre settimane arriveranno 2-3 giocatori”.