Sfida di mercatro tra Inter e Juventus per l'obiettivo viola Tonali e per Chiesa
Secondo Tuttosport sia la Juve che l'Inter hanno puntato l'obiettivo viola Sandro Tonali, nel giugno 2020 sarà quasi impossibile per il Brescia trattenere il centrocampista. Sfida di mercato che si ri...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 12:20
Secondo Tuttosport sia la Juve che l'Inter hanno puntato l'obiettivo viola Sandro Tonali, nel giugno 2020 sarà quasi impossibile per il Brescia trattenere il centrocampista. Sfida di mercato che si ripeterà anche per Federico Chiesa, le due squadre punteranno forte anche su di lui.