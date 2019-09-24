Sfida di mercatro tra Inter e Juventus per l'obiettivo viola Tonali e per Chiesa

Secondo Tuttosport sia la Juve che l'Inter hanno puntato l'obiettivo viola Sandro Tonali, nel giugno 2020 sarà quasi impossibile per il Brescia trattenere il centrocampista. Sfida di mercato che si ri...

A cura di Redazione Labaroviola 24 settembre 2019 12:20

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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