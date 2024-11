Da Torino scrivono: “Fagioli in uscita dalla Juve a gennaio, forte interesse della Fiorentina”

La Juventus ha un emergenza in difesa, complici gli infortuni di Bremer e Cabal. Per rinforzare il reparto dovrà fare delle uscite, già a a gennaio, e un nome su tutti è quello di Nicolò Fagioli. Per il centrocampista sarà un mese assolutamente movimentato: ha offerte da diversi campionati, in particolare in Spagna dove ha degli interessamenti del Villarreal e del Betis.

In Italia c’è invece da registrare l’interesse su tutti della Fiorentina, che si era già interessata al giovane centrocampista già in passato.

Lo riporta tuttosport.com

