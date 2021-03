Nel corso del mercato di gennaio l’obiettivo era quello di sfoltire la rosa, ridurre i malumori nello spogliatoio e valutare innesti solo in ottica futura. Sono bastati meno di due mesi a dimostrare il rischio di quella strategia. La sensazione è che ora se manca un solo titolare la Fiorentina non sappia dove pescare forze fresche. E a giudicare di risultati nel girone di ritorno il mercato di gennaio non pare aver regalato alternative valide o semplicemente pronte per incidere. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

