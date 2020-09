Nazione, il mercato della Fiorentina si scalderà dopo la partita contro l’Inter. Ecco i nodi da sciogliere

La Fiorentina ora è concentrata sulla trasferta di Milano contro l’Inter. Dal giorno seguente però il mercato viola si scalderà. Prima di tutto andrà sciolto il nodo relativo al futuro di Federico Chiesa, o arriverà il suo rinnovo oppure lascerà i gigliati per un altro club italiano. Da lì potrebbe riaprirsi la pista che porta a Milik o a Piatek. In difesa? Da capire c’è il futuro di Ceccherini, il quale potrebbe approdare all’Hellas Verona per portare in viola Fazio della Roma. Non si è ancora trattato il rinnovo di Pezzella, quindi resta l’interesse dei viola per Bonifazi e Izzo. Lo scrive La Nazione.

