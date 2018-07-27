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Badelj, il croato vola alla Lazio. Per lui contratto di 4 anni

L'ex centrocampista e capitano della Fiorentina Milan Badelj firmerà un contratto con i biancocelesti della Lazio. Per lui pronto..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 10:22
Badelj, il croato vola alla Lazio. Per lui contratto di 4 anni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Come riportato questa mattina della Gazzetta dello Sport, l'ex capitano della Fiorentina Milan Badelj avrebbe scelto la sua prossima squadra. Infatti, il croato firmerà con i biancocelesti della Lazio un contratto di 4 anni a 1.8 milioni a stagione. Oltre a un aumento rispetto a Firenze, Badelj potrà così giocare anche giocare la tanto ambita Europa League

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