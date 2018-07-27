Badelj, il croato vola alla Lazio. Per lui contratto di 4 anni
L'ex centrocampista e capitano della Fiorentina Milan Badelj firmerà un contratto con i biancocelesti della Lazio. Per lui pronto..
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 10:22
Come riportato questa mattina della Gazzetta dello Sport, l'ex capitano della Fiorentina Milan Badelj avrebbe scelto la sua prossima squadra. Infatti, il croato firmerà con i biancocelesti della Lazio un contratto di 4 anni a 1.8 milioni a stagione. Oltre a un aumento rispetto a Firenze, Badelj potrà così giocare anche giocare la tanto ambita Europa League