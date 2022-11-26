Acquisti e cessioni, il mercato d’inverno aprirà il 2 gennaio e chiudere il 31
Il mercato invernale aprirà subito dopo Capodanno
Aprirà subito dopo Capodanno, ovvero lunedi 2 gennaio, il mercato d'inverno del 2023. In pratica sarà il primo atto del nuovo anno del mondo del pallone, dopo la sosta per i Mondiali in Qatar. II campionato di serie A, infatti, riaccendeà i motori due giorni più tardi, con le partite in programma il 4 gennaio. Il mercato permetterà acquisti e cessioni fino al 31 gennaio, quindi dal giorno successivo si potranno comunque ingaggiare i calciatori liberi, senza contratto. Lo scrive La Nazione.
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