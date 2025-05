Fiorentina, da regina del mercato di gennaio a flop dell’anno: rendimento da incubo nel 2025

Nell’anno solare 2025 la Fiorentina ha conquistato ha sedici punti in meno della Roma, seppure con una partita di campionato in più. E’ il confronto che forse meglio di qualsiasi approfondimento spiega perché oggi la squadra di Palladino, a 180 minuti dal termine della stagione, è praticamente fuori dalla lotta per tornare a giocare le coppe europee il prossimo anno.

In questa speciale graduatoria la squadra gigliata è al decimo posto, dietro a un Lazio affetta da pareggiate acuta e anche al Como. E’ un risultato frutto delle otto sconfitte incassate nelle 19 partite disputate in questo 2025. L’ultima ieri a Venezia, quella che quattro giorni dopo l’eliminazione dalla Conference League ha consegnato ai tifosi gigliati un finale di stagione decisamente amaro.

E dire che a gennaio le prospettive erano completamente diverse. Non solo perché dopo le prime 17 giornate la Fiorentina era quarta in classifica e di sconfitte ne aveva incassate solo tre, ma anche perché dopo l’ultima finestra di trasferimenti la società gigliata è stata incoronata come regina del calciomercato invernale. Una corona virtuale consegnata in virtù degli acquisti di Fagioli e Zaniolo. Degli arrivi di Pablo Marì, Ndour e Folorunsho. Cinque innesti che avrebbero dovuto dare ulteriore forza e consapevolezza a una Fiorentina che invece s’è arenata. Sul più bello. E ora è chiamata a fare profonde riflessioni sul progetto che verrà.

Serie A, chi ha conquistati più punti nel 2025? Le prime 10 posizioni

1) Roma 43 punti in 18 partite

2) Napoli 37 punti in 18 partite

3) Inter 37 punti in 19 partite

4) Bologna 34 punti in 19 partite

5) Milan 33 punti in 19 partite

6) Juventus 32 punti in 18 partite

7) Atalanta 30 punti in 18 partite

7) Como 30 punti in 18 partite

9) Lazio 29 punti in 18 partite

10) Fiorentina 27 punti in 19 partite

Lo riporta tuttomercatoweb.com