"Il mercato tra riscatti e conferme è già da 7, da 8 con gli acquisti. Il migliore di Commisso"

Il giornalista di La7 e tifoso viola valuta positivamente la sessione di calciomercato, evidenziando riscatti importanti e conferme chiave

Luca Speciale, giornalista di La7 e tifoso della Fiorentina, ha espresso il suo giudizio sul mercato estivo della società viola attraverso un post sul suo profilo X, commentando l’operato della dirigenza guidata da Rocco Commisso nella sessione appena conclusa.

“Quando giudichi il mercato della Fiorentina devi partire dai riscatti, non scontati, di Gudmundsson, Fagioli e Gosens, e dall'aver trattenuto De Gea e Kean. Già così per me è un mercato da 7 pieno, che diventa da 8 con acquisti, probabilmente cari, ma mirati. Rosa non perfetta, ma di gran lunga la migliore dell'era Commisso”, ha scritto Speciale, sintetizzando la sua opinione con un voto positivo.

Il giornalista sottolinea così l’importanza delle operazioni fondamentali portate a termine dalla Fiorentina, sia in termini di riscatti che di conferme, riconoscendo alla squadra un netto miglioramento rispetto alle precedenti stagioni sotto la gestione Commisso.