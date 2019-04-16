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Mercato, viola interessati al classe '94 del Nimes Bouanga. I numeri di quest'anno...

La Fiorentina sta osservando con interesse le prestazioni di Denis Bouanga. Il centrocampista del Nimes ha totalizzato fino a questo momento 32 presenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 19:42
Mercato, viola interessati al classe '94 del Nimes Bouanga. I numeri di quest'anno... -
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La Fiorentina sta osservando con interesse le prestazioni di Denis Bouanga. Il centrocampista del Nimes ha totalizzato fino a questo momento 32 presenze in stagione collezionando 7 gol e 3 assist tra Ligue 1, Coupe de la Ligue e Coupe de France. Secondo la stampa francese, i viola non sono l'unico club a monitorare il classe '94 originario del Gabon, ma che possiede anche la cittadinanza francese. Oltre alle due squadre di BundesligaWolfsburg Hoffenheim, e alle due di FranciaSaint-Etienne Nizza, in Italia ci sono anche AtalantaGenoa Sampdoria sulle sue tracce.

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