Il mercato di riparazione della Fiorentina si chiude con un saldo in negativo di 450 mila €

Come riporta il Corriere Fiorentino, alla Fiorentina è rimasto in canna il colpo Gudmundsson. I tentativi della dirigenza gigliata avevano acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma alla fine il popolo viola e, soprattutto, Vincenzo Italiano sono rimasti senza l’esterno offensivo tanto desiderato. Il Genoa, vista la buona classifica e l’ottimo incasso per la cessione di Dragusin, non ha mai avuto nessuna intenzione di scendere dalla richiesta iniziale di 30 milioni di Euro per il calciatore islandese. La Fiorentina ci ha provato, ma a qualche ora dal gong finale la trattativa si è definitivamente conclusa. I dirigenti viola, nonostante un timido inserimento nell’affare Baldanzi-Roma, alla fine hanno deciso di non affondare il colpo su nessun altro dei nomi sondati nei giorni scorsi. Una strategia che ha lasciato Italiano in piena emergenza sulle corsie esterne nonostante le richieste avanzate, già da inizio gennaio, dallo stesso tecnico. La Fiorentina chiude così il mercato con un passivo di 450 mila euro considerando gli arrivi di Faraoni(prestito gratuito e un milione di riscatto) e Belotti (750 mila euro per il prestito oneroso) e le partenze di Brekalo e Mina che hanno portato nelle casse viola 300 mila euro più eventuali bonus.

ITALIANO DELUSO DAL MERCATO