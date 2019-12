Oggi andrà in scena il summit di mercato tra Iachini, Barone e Pradè. I viola punteranno su Vlahovic ma arriverà un altro attaccante tra Piatek e Cutrone. Il primo piace di più ma l’operazione per il centravanti italiano è più semplice. Per rinforzare il centrocampo il primo obiettivo e Duncan del Sassuolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.