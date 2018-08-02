Pedullà: "Thereau se ne andrà, Grassi va al Parma. Assurdo tenere ancora Dragowski.."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Dragowski deve giocare, Thereau è in uscita. Grassi invece..

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato il noto esperto di mercato Aldredo Pedullà. Queste le sue parole:

"Mirallas è un buon giocatore ma non è quello che tutti volevano. Non penso comunque che escluda Pjaca, che comunque vuole solo andare alla Fiorentina. Per lui se ne riparla tra 4-5 giorni. Thereau andrà via mentre Grassi andrà al Parma. Assurdo far fare per il terzo anno consecutivo il secondo a Dragowski, non è un cattivo portiere, è giovane e deve giocare. Per ora va via solamente al 51%"