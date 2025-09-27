Padovano rincara la dose: “Mercato? Presi calciatori solo da squadre piccole, non da big come in precedenza”

L’ex calciatore Michele Padovano in vista della gara di domenica tra la Fiorentina e la sua ex squadra, il Pisa, hanno così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Mi auguro che Pioli riesca a sistemare le cose. Ma non la vedo bene. Col Napoli è stata surclassata, contro il Como, ancora in casa, non è riuscita a reagire all’aggressione. Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi. E poi credo che il mercato della scorsa stagione sia stato migliore di questo in cui sono arrivati giocatori da Empoli, Cagliari, Venezia, non dalle big come in precedenza”.