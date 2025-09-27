27 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Padovano rincara la dose: “Mercato? Presi calciatori solo da squadre piccole, non da big come in precedenza”

Rassegna Stampa

Padovano rincara la dose: “Mercato? Presi calciatori solo da squadre piccole, non da big come in precedenza”

Redazione

27 Settembre · 12:30

Aggiornamento: 27 Settembre 2025 · 12:30

TAG:

FiorentinamercatoPadovano

Condividi:

di

"Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi"

L’ex calciatore Michele Padovano in vista della gara di domenica tra la Fiorentina e la sua ex squadra, il Pisa, hanno così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Mi auguro che Pioli riesca a sistemare le cose. Ma non la vedo bene. Col Napoli è stata surclassata, contro il Como, ancora in casa, non è riuscita a reagire all’aggressione. Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi. E poi credo che il mercato della scorsa stagione sia stato migliore di questo in cui sono arrivati giocatori da Empoli, Cagliari, Venezia, non dalle big come in precedenza”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio