Fiorentina nella storia, mai nessun club aveva incassato cosi tanto da una cessione a gennaio

Due mosche bianche in un mare di Premier League. Dusan Vlahovic alla Juventus è l’affare più costoso della sessione di calciomercato appena andata agli archivi, considerando i movimenti operati fra club dei campionati Big Five. Il serbo, costato 71,6 milioni di euro compreso il premio di valorizzazione – più 10 milioni di bonus – supera abbondantemente Ferran Torres, passato al Barcellona. A completare la top ten, quasi esclusivamente operazioni effettuate da club del campionato inglese, con l’unica altra eccezione di Ricardo Pepi, stella della MLS approdata in Bundesliga.

Per la cronaca, l’unica operazione portata a termine da un club non partecipante a uno dei cinque grandi campionati che sarebbe rientrata in questa mini classifica sarebbe stata l’acquisto di Yuri Alberto, per il quale lo Zenit ha pagato 20 milioni di euro all’Internacional di Porto Alegre. Nell’elenco, per chiarezza, sono considerati soltanto i trasferimenti a titolo definitivo, con esclusione anche dei prestiti con obbligo di riscatto come per esempio quelli che hanno portato Kulusevski dalla Juventus al Tottenham o Gosens dall’Atalanta all’Inter.

1. Dusan Vlahovic – Dalla Fiorentina alla Juventus – 71,6 milioni di euro

2. Ferran Torres – Dal Manchester City al Barcellona – 55 milioni di euro

3. Luis Diaz – Dal Porto al Liverpool – 45 milioni di euro

4. Bruno Guimaraes – Dal Lione al Newcastle – 42 milioni di euro

5. Lucas Digne – Dall’Everton all’Aston Villa – e Chris Wood – Dal Burnley al Newcastle – 30 milioni di euro

7. Vitaliy Mykolenko – Dalla Dinamo Kiev all’Everton – 23,5 milioni di euro

8. Rodrigo Bentancur – Dalla Juventus al Tottenham – 19 milioni di euro

9. Julian Alvarez – Dal River Plate al Manchester City – 17 milioni di euro

10. Ricardo Pepi – Dal Dallas all’Augsburg – 16 milioni di euro

Tuttomercatoweb.com

IL GIUDIZIO DI CASSANO SUL MERCATO DELLA FIORENTINA