Trasferimenti illeciti di calciatori minori? Bloccato per due sessioni il mercato al Chelsea

Bruttissime notizie per il Chelsea. La commissione disciplinare della Fifa ha infatti sanzionato il club di Abramovic e la Football Association per violazioni relative al trasferimento internazionale...

Bruttissime notizie per il Chelsea. La commissione disciplinare della Fifa ha infatti sanzionato il club di Abramovic e la Football Association per violazioni relative al trasferimento internazionale e alla registrazione di giocatori di età inferiore ai 18 anni. Per i Blues mercato in entrata chiuso nelle prossime due sessioni, oltre che una multa di 600.000 franchi. Al Chelsea è stato concesso un periodo di 90 giorni per regolarizzare la situazione dei giocatori minori interessati.

Alfredopedullà.com