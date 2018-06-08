Tmw, Corvino punta Bennasser del Monaco. Su di lui anche squadre inglesi e portoghesi

Il centrocampista del Monaco si è rilanciato dopo la bella stagione vissuta in prestito al Caen, e la società Toscana ha preso informazioni sul suo conto..

A cura di Redazione Labaroviola 08 giugno 2018 11:02

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