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Tmw, Corvino punta Bennasser del Monaco. Su di lui anche squadre inglesi e portoghesi

Il centrocampista del Monaco si è rilanciato dopo la bella stagione vissuta in prestito al Caen, e la società Toscana ha preso informazioni sul suo conto..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2018 11:02
Tmw, Corvino punta Bennasser del Monaco. Su di lui anche squadre inglesi e portoghesi -
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I movimenti della Fiorentina sul mercato coinvolgono un profilo già seguito in passato dai viola e che torna attuale per rafforzare il centrocampo si Pioli in vista della prossima stagione. I gigliati, secondo quanto raccolto in esclusiva, stanno infatti monitorando la situazione di Youssef Ait Bennaser. Il centrocampista del Monaco si è rilanciato dopo la bella stagione vissuta in prestito al Caen, e la società Toscana ha preso informazioni sul suo conto per predisporre un assalto estivo. La concorrenza arriva dal Portogallo e dall’Inghilterra.

A scriverlo è tuttomercatoweb.com

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