Zaniolo vuole tornare in Serie A: oltre a Milan e Napoli, anche la Fiorentina è sulle sue tracce

Nonostante si sia appena conclusa la finestra invernale di calciomercato, iniziano già a circolare le prime voci su possibili operazioni della prossima estate. Il protagonista è Nicolò Zaniolo, ex canterano viola che potrebbe far ritorno in Serie A dopo aver giocato per il Galatasaray in Turchia e per l’Aston Villa in Premier League. Attualmente, il classe ’99 ha un contratto con la squadra di Istanbul fino al 2027, ma potrebbe essere riscattato dalla squadra in inglese al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, il richiamo della madrepatria è forte per il trequartista toscano, e alcune squadre italiane potrebbero approfittare dell’incertezza del suo futuro per riportarlo in Serie A.

La situazione è abbastanza chiara: se Zaniolo dovesse tornare al Galatasaray, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, e al momento le tre principali indiziate a parteciparvi sono Milan, Napoli e Fiorentina. Ovviamente, è ancora presto per parlarne, ma quella che sembrerebbe una semplice suggestione potrebbe rivelarsi un’idea concreta per il calciomercato estivo delle tre big italiane. Lo riporta TMW.

BIRAGHI SI SFOGA DOPO LECCE-FIORENTINA