Commisso: "Un mercato migliore? Impossibile. Noi paghiamo 50 mln l'anno i calciatori, la Juve..."

Queste le parole di Rocco Commisso a La Stampa sul mercato: "Se avrei potuto fare di più? Come? Sa benissimo che ci sono limiti, un club non può perdere più di 30 milioni in tre anni. Questo è sbaglia...

A cura di Redazione Labaroviola 13 settembre 2019 12:22

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