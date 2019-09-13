Commisso: "Un mercato migliore? Impossibile. Noi paghiamo 50 mln l'anno i calciatori, la Juve..."
Queste le parole di Rocco Commisso a La Stampa sul mercato: "Se avrei potuto fare di più? Come? Sa benissimo che ci sono limiti, un club non può perdere più di 30 milioni in tre anni. Questo è sbaglia...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2019 12:22
Queste le parole di Rocco Commisso a La Stampa sul mercato: "Se avrei potuto fare di più? Come? Sa benissimo che ci sono limiti, un club non può perdere più di 30 milioni in tre anni. Questo è sbagliato perché si dovrebbe poter lasciare investire in una squadra che oggi è svantaggiata... Lei sa che la Juve paga i suoi giocatori 300 milioni l'anno, i nostri invece 50. Una differenza che la dice tutta. Abbiamo però già fatto molto. Lo stadio in due tre anni va bene, di più no".