Amoruso: "Con Cataldi, Bove e Adli equilibrio perfetto, giocare a due non è una soluzione"

Secondo Lorenzo Amoruso la Fiorentina con l'uscita di Bove non ha ancora trovato un equilibrio e giocando a due in mezzo fa troppa fatica

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, ha espresso le sue opinioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sulle necessità di mercato.

Sulla partita:

"Il pareggio è meritato. Nei primi venticinque minuti la squadra ha creato tre chiare occasioni da gol. Poi, nella fase centrale del match, c’è stato un calo evidente, ma nel finale c’è stata una crescita. Le opportunità ci sono state, ma ciò che fa la differenza è l’attenzione ai dettagli. Questa squadra gioca bene, ma deve affinare gli aspetti più minuti del gioco."

Sul mercato:

"Il centrocampo della Fiorentina aveva trovato un equilibrio perfetto con Cataldi, Bove e Adli, una combinazione che funzionava molto bene. Quando emergono problemi, devono nascere anche soluzioni, ma non credo che giocare con due soli centrocampisti sia una di queste. Si vedono chiaramente le difficoltà della squadra in mezzo al campo".

"Dal mercato mi aspetto almeno tre acquisti. Un esterno e almeno un centrocampista, forse anche due". Per quanto riguarda l’attacco, più che un centravanti classico, penso che serva un esterno offensivo capace di garantire più gol. La Fiorentina fatica a mantenere equilibrio con due soli centrocampisti. Mancano anche giocatori in grado di raccordare i reparti, e quando bisogna difendere ci si accorge dell’assenza di muscoli".

"Non è una squadra che basa il proprio gioco sul possesso palla, ma sfrutta accelerazioni e corsa. Tuttavia, questa modalità di gioco comporta una grande fatica nelle fasi di ripiegamento, dove soffre maggiormente le ripartenze degli avversari."

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