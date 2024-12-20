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Dodò vola in campo e sul mercato, è il terzino destro di maggior valore in Serie A

Il brasiliano a suon di prestazioni ha accresciuto il valore di mercato e si è riportato in linea con le aspettative nutrite al suo arrivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 22:38
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Come riportato dal sito statistico Transfermarkt il difensore della Fiorentina Domilson Dodò è insieme a Bellanova dell'Atalanta il terzino destro di maggior valore in Serie A con una valutazione cresciuta sino a 22 milioni di euro. Dietro di lui Dumfries dell'Inter a 20 milioni ed il compagno di squadra Michael Kayode a 18 milioni.

Il brasiliano in questa stagione ha trovato una continuità di rendimento straordinaria e si è rivelato in più di un'occasione decisivo. Recentemente ha trovato anche la prima convocazione con la nazionale verdeoro.

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