Dodò vola in campo e sul mercato, è il terzino destro di maggior valore in Serie A
Il brasiliano a suon di prestazioni ha accresciuto il valore di mercato e si è riportato in linea con le aspettative nutrite al suo arrivo
Come riportato dal sito statistico Transfermarkt il difensore della Fiorentina Domilson Dodò è insieme a Bellanova dell'Atalanta il terzino destro di maggior valore in Serie A con una valutazione cresciuta sino a 22 milioni di euro. Dietro di lui Dumfries dell'Inter a 20 milioni ed il compagno di squadra Michael Kayode a 18 milioni.
Il brasiliano in questa stagione ha trovato una continuità di rendimento straordinaria e si è rivelato in più di un'occasione decisivo. Recentemente ha trovato anche la prima convocazione con la nazionale verdeoro.
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