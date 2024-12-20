Palladino: "Felici di aver raggiunto gli ottavi di Conference. Adesso dobbiamo dare il massimo partita dopo partita"

Sui propri canali social, mister Palladino ha voluto sottolineare la sua soddisfazione per aver raggiunto il primo obiettivo stagionale

Dopo il pareggio per 1-1 della Fiorentina nella gara di ieri contro il Vitória Guimarães e la conclusione della fase a girone unico della Conference League, il tecnico Raffaele Palladino ha voluto esprimere, tramite i propri canali social ufficiali, la sua soddisfazione per aver raggiunto il primo obiettivo stagionale: entrare tra le prime otto e accedere così agli ottavi di finale.

Queste le sue parole: “Felici di aver raggiunto un obiettivo stagionale come gli ottavi di Conference. Adesso vogliamo continuare il nostro percorso dando il massimo partita dopo partita.”

Per quanto riguarda la Conference League, i viola dovranno attendere la fine di febbraio per conoscere l'avversario con cui si contenderanno l'accesso ai quarti di finale.

L'intervista di Borja Valero a OCW

https://www.labaroviola.com/borja-valero-inizialmente-non-volevo-la-fiorentina-quella-vittoria-con-la-juve-restera-indimenticabile/281727/